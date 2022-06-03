هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 1076 انتهاكا بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال أيار الماضي

وطن: رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أيار 2022، ما مجموعه 6107 انتهاكا، طال المواطنين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية إضافة إلى المصادقة على مخططات جديدة للتوسع الاستعماري وبناء بؤر استعمارية جديدة على أراضي المواطنين.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن هذه الاعتداءات تخللها ارتقاء تسعة شهداء في محافظات جنين ورام الله ونابلس وبيت لحم، كما نفذ مستوطنون 133 اعتداء أبرزها المشاركة في اقتحام منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، إضافة إلى قيام مجموعة منهم برش غاز الفلفل في وجه طفل المواطن محمد فشافشة من قرية جبع جنين الذي يبلغ شهرين من العمر على مرأى من الجنود على حاجز المسعودية في نابلس.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاعتداءات على الممتلكات والأراضي بلغ 186 اعتداء، حدث فيها 42 حالة هدم، و73 حالة تخريب وتحطيم ممتلكات تعود لمواطنين، وتضمن كذلك 24 حالة استيلاء للممتلكات، تصنف معظمها كممتلكات زراعية من بركسات وخيام وتراكتورات.

وتمكنت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال شهر أيار المنصرم، من تسجيل 202 حالة اعتداء طالت أراضي وممتلكات المواطنين، تضمنت هذه الاعتداءات تجريف 155 دونماً من الأراضي، وبلغ عدد عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال خلال شهر أيار 42 حالة هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق ومنشآت وأماكن دينية طالت 69 منشأة، منها هدم المسجد الوحيد في تجمع عرب الرماضين جنوبي قلقيلية، إضافة إلى ما حدث في مسافر يطا من هدم وتدمير للممتلكات، وهي المنطقة المهددة بالإزالة بالكامل وفق قرار محكمة الاحتلال العنصرية الأخير.

وعلى صعيد الاعتداء على الأشجار، رصدت الهيئة، في الفترة التي يستهدفها التقرير، تعرض ما مجموعه 577 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين من ضمنها 537 شجرة زيتون، وقد تركز جلّ هذه العمليات في محافظتي بيت لحم باقتلاع 300 شجرة، ومحافظة نابلس 200 شجرة.

وصادق "المجلس الأعلى للتخطيط" الاستيطاني يوم 12/5/2022 بشكل مبدئي؛ على بناء 4427 وحدة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة. وتمت المصادقة وفق ما هو متاح من الوثائق والمخططات، على بناء 3988 وحدة، من بينها 2536 للمصادقة النهائية، وذلك ضمن 25 خطة بناء في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة.

وتخلل هذا الشهر توقيع القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أمرا يقضي بتوحيد مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، ضمن مجلس محلي استعماري واحد تحت مسمى "شاعر هشمرون"، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع صلاحية هذه المستوطنات وتزويدها بالخدمات وتخصيص موازنات أعلى من المجلس الأعلى للمستوطنات بما يكفل لها مزيداً من التمدد على أراضي المواطنين.

إلى جانب ذلك كله أنشأ مستوطنون ثلاثة بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين، اثنتان منها في بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وأقام مستوطنون مطلع شهر أيار، بؤرة استعمارية جديدة على الأراضي الجنوبية لبلدة جالود في محافظة نابلس غرب بؤرة "أحيا" حيث تم نصب 7 بيوت متنقلة، سبق ذلك عمليات تجريف في محيط البؤرة على أراضٍ تعود لمواطني البلدة.

ولفت التقرير إلى أنه من أجل تجنب الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة، تمت الموافقة على إضافة وحدات سكنية جديدة كأحياء" تابعة للمستوطنات القائمة في بؤرة متسبيه داني - كجزء من معاليه مخماش، وبؤرة عوز هإافيغون كجزء من مجدال عوز؛ وشرعنة متسبيه لخيش على مساحة مخطط على 520 دونم من أراضي المواطنين في مدينة دورا في محافظة الخليل.