مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل دولة الاحتلال

وطن: وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء اليوم، الخميس، إلى دولة الاحتلال، لعقد اجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الأخير، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") بأن الاجتماع المقرر بين غروسي وبينيت سيعقد غدا، الجمعة، علما بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تقوم بدور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي.

المصدر: (عرب48)