الفدائي السلوي يحقق انتصارا ثمينا على العراق في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا

وطن: حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الخميس، انتصارا ثمينا على نظيره العراقي، بنتيجة 91 نقطة مقابل 81، في اللقاء الذي أقيم بصالة الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.

وتمكن الفدائي السلوي من الفوز أمام جماهيره، واستطاع أن ينهي الربع الأول لصالحه بفارق نقطة واحدة بواقع 26 لـ25، لكن العراق تقدم في الربع الثاني وحسمه لصالحه بنتيجة 17 لـ14، لينتهي النصف الأول من المباراة بـ42 لصالح الضيوف مقابل 40 لمنتخبنا الوطني.

وفي الربع الثالث بعد الاستراحة، تواصل الأداء المتكافئ بين الطرفين، وسط هجمات متبادلة، أفضت إلى تقدم العراق بفارق 4 نقاط، بواقع 25 مقابل 21.

وقدم منتخبنا الوطني أداء عاليا في الربع الأخير، وضغط صوب مناطق الضيوف، ليتمكن من حسم الربع لصالحه بـ30 مقابل 14.

وشهد اللقاء تألق لاعبين منتخبنا الوطني، جمال ميالة الذي سجل 27 نقطة، ومايكل المصري الذي أحرز 14، إضافة إلى تميز إلياس صوالحة، وأحمد هارون ضمن المجموعة.

وحضر اللقاء أمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي ورئيس الاتحاد الكويتي رشيد العنزي، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاعتبارية.

وسيخوض الفدائي السلوي، مباراته الثانية، بعد غدٍ السبت، أمام المنتخب الكويتي، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت فلسطين.