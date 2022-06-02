بعد 8 سنوات.. ماتا يرحل عن مانشستر يونايتد

وطن: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس رحيل صانع الألعاب الإسباني خوان ماتا عن صفوفه، بعد ثماني سنوات أمضاها في ملعب "أولد ترافورد".

وجاء في بيان على موقع النادي أن "ماتا سيرحل عن النادي مع نهاية عقده هذا الصيف".

ويبدو أن يونايتد يدخل في مرحلة إعادة تكوين مع المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيتولى المهام اعتبارا من الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانغنيك. إذ أعلن الأربعاء عن رحيل كل من الدولي الفرنسي بول بوغبا بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق وجيسي لينغارد.

وكان ماتا انضم إلى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية في 2014 قادما من تشلسي حين كان النادي اللندني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان لماتا دور أكبر مع الفريق في أول مواسمه ويبقى هدفه الأشهر المقصية التي سجلها في ملعب أنفيلد ضد ليفربول واختير أفضل هدف في النادي لموسم 2014-2015.

توج بإشراف المدرب الهولندي لويس فان غال بلقب كأس إنجلترا في موسم 2015-2016، كما حقق مع مورينيو في يونايتد ألقاب الدرع الخيرية 2016، كأس الرابطة والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017 وهما آخر لقبين توج بهما الفريق.

لعب ابن الـ34 عاما 285 مباراة مع يونايتد سجل خلالها 51 هدفا.

وسبق لماتا أن حقق مع تشلسي لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 بالإضافة إلى ألقاب الكأس المحلية، يوروبا ليغ، وكأس العالم للأندية.

وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

المصدر: (أ ف ب)