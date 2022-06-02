إصابة شاب في الوجه خلال تصدي أهالي النبي صالح لهجوم مستوطنين

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، عقب تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بلال التميمي، بأن عددا من مستوطني "حلميش" المدججين بالسلاح، اقتحموا القرية من المنطقة الجنوبية في مسعى لإنزال علم فلسطين الذي رفع مؤخرا على سارية مقابل المستوطنة الجاثمة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام.

وأضاف أن أهالي القرية توجهوا للمنطقة وحالوا دون وصول المستوطنين إلى السارية لإنزال العلم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي.

وتابع التميمي أن قوة من جيش الاحتلال وصلت لتأمين الحماية للمستوطنين، حيث دارت مواجهات أوسع أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط أسفل عينه اليسرى، نقل إثرها للمستشفى، وقد وصفت إصابته بالمستقرة.

(وفا)