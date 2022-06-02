"الهيئة المستقلة" لوطن: جميع الاطراف التزموا بتنفيذ مبادرة الهيئة والمؤسسات التربوية والاهلية المتعلقة بإنهاء أزمة التعليم

وطن: قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك لوطن، ان ما جرى اليوم كان تنفيذ بنود المبادرة التي اعلن عنها بتاريخ 14/5/ 2022 المتعلقة بإنهاء أزمة التعليم، من قبل الهيئة المستقلة والمؤسسات التربوية والاهلية والذي وافق عليها رئيس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 19/5/2022،

واضاف الدويك ان المبادرة تتضمن خمس بنود 3 بنود تتعلق بالحكومة وبند يتعلق بالمعلمين وبند يتعلق بالاتحاد، موضحاً ان البند المتعلق بالمعلمين فقد التزم به وهو عودة المعلمين الى الدوام وبالنسبة الى البنود المتعلقة بالحكومة وفي اطار التوقيع عليها تم اصدار توجيهات الى وزارة المالية بدفع زيادة طبيعة العمل المتفق عليها بنسبة 15 % بالاضافة الى اعادة الخصومات، كما جرى المصادقة على مهنة التعليم بالقراءة الثالثة بالاضافة الى دعوة وزارة التربية والتعليم المؤسسات الشريكة في المبادرة واطراف أخرى الى ورشة عمل الأسبوع القادم لمناقشة مسودة النظام المقترحة.

وتابع الدويك، إن العمل جاري من خلال التشاور مع جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، على تشكيل اللجنة التي ستقوم بمراجعة أنظمة الاتحاد العام للمعلمين بما يضمن دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، وذلك وفق ما ورد في البند الثاني من المبادرة.

يذكر ان المعلمين خاضوا اضرابا عن التعليم بشكل منفرد(بعيدا عن الاتحاد) للضغط على الحكومة لتلبية العديد من المطالب على رأسها رفع علاوة طبيعة العمل أسوة بموظفي المهن الأخرى في الحكومة.