"الإعلام": انتخاب أبو بكر نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للصحافيين انتصار لفلسطين وإعلامييها

وطن: قالت وزارة الإعلام إن انتخاب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للصحافيين انتصارٌ لفلسطين ولشهداء إعلامها ولحراس الحقيقة، الذين يرعون رواية الحرية كل يوم.

وأكدت أن فوز أبو بكر، بعد يوم واحد من تصفية الصحافية غفران وراسنة، وعقب ثلاثة أسابيع من اغتيال الاحتلال للإعلامية شيرين أبو عاقلة يُعد التفافًا عالميًا حول إعلاميينا، ونصرًا لكل صحافي فلسطيني يواجه قمع "إسرائيل" وبطشها، كون الاتحاد يمثل 186 نقابة وأكثر من 600 ألف صحافي في الأرض.

ورأت الوزارة في جولة الانتخابات التي جرت في مسقط، خلال اجتماعات الاتحاد (كونغرس 31) حدثًا هامًا، كونها تلت هجمات التحريض والحملات المسعورة ضد أبو بكر.

وأشادت الوزارة بالأمين العام لنقابة الصحافيين الكينيين، أريك أودور، الذي انسحب من سباق الترشح لصالح أبو بكر.