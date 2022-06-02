"الخارجية": وفاة الطالب الغزي صهيب أبو معيلق سنة رابعة طب في الجزائر

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بوفاة الطالب صهيب رفعت أحمد أبو معيلق من النصيرات في قطاع غزة، وهو طالب سنة رابعة طب بشري في الجزائر.

بدوره، قال سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، إن السلطات الجزائرية أبلغت السفارة بعثورها على جثمان الطالب أبو معيلق فجر أمس، على شاطئ البحر في الجزائر العاصمة.

من جانبه، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر تتابع مع الجهات المختصة هذه القضية لمعرفة سبب الوفاة، وتتشاور مع ذوي الطالب إما لدفنه في الجزائر أو نقله إلى أرض الوطن، حسب حالة الجثمان وبما تفيد التقارير الطبية ونتائج التشريح التي تقوم بها جهات الاختصاص.