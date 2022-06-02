شركة Ooredoo فلسطين تستقبل وفدًا من مجموعة Ooredoo

وطن: استقبلت شركة Ooredoo فلسطين وفدًا رفيع المستوى من مجموعة Ooredoo يضم كلاً من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo أحمد النعمة، ورئيس الشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة لمجموعة Ooredoo الشيخ علي بن جبر آل ثاني، والرئيس التجاري التنفيذي لمجموعة Ooredoo بلال كاظمي.

واستهل الوفد زيارته إلى فلسطين بلقاء الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، الذي رحب بالوفد الضيف، مثمنا جهودهم والتزامهم بمزيد من الاستثمارات والخدمات في فلسطين، وثمن عمق العلاقات الفلسطينية - القطرية، محملاً الوفد تحياته لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، والحكومة والشعب القطري الشقيق.

من جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني عن شكره للرئيس على حسن الاستقبال، وتسهيل الاستثمار في فلسطين وتحديدًا في قطاع الاتصالات رغم عديد التحديات التي تواجه هذا القطاع، وأعرب عن اهتمام المجموعة بتوسيع آفاق العلاقة والاستثمار في فلسطين.

وأضاف "سعداء بتواجدنا في فلسطين للاطلاع على قصة نجاح شركة Ooredoo فلسطين التي نفتخر بالاستثمار فيها، ونتطلع لتعزيز وبناء مستقبل واعد لقطاع الاتصالات في فلسطين".

كما التقى الوفد مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الشريك المؤسس لشركة Ooredoo فلسطين، بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمار ومجموعة Ooredoo.

وأكد د. مصطفى على أهمية العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الشعبين القطري والفلسطيني. مشيراً إلى إن الاقتصاد الوطني الفلسطيني اقتصاد مليء بالتحديات، لكنه أيضاً يحمل في ثناياه الفرص الواعدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية الكبرى. وأضاف "إننا فخورون في صندوق الاستثمار الفلسطيني بالشراكة مع أشقائنا في شركة Ooredoo، التي وضعت نفسها بين الشركات الدولية التي يتحدث نجاحها عنها، كما نثمن استثماراتهم معنا في فلسطين، ونطمح لأن نرى المزيد منها".

وشدد د. مصطفى أن الصندوق سيواصل العمل مع كافة الشركاء المحلين والعرب والدوليين، وفي مقدمتهم شركاؤنا من شركة Ooredoo لجذب المزيد من الاستثمارات إلى فلسطين مرحباً بوفد الإدارة العليا لشركة مجموعة Ooredoo في فلسطين، وأعرب عن تثمينه لدور القيادة القطرية وشعبها في دعم القضية الفلسطينية، وضخّ الاستثمارات التي عزّزت – ولاتزال - من اقتصادنا الوطني، وساهمت في توفير فرص العمل لأبناء شعبنا.

كما عقد الوفد أيضًا اجتماعًا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير حسين الشيخ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين، وتطور ملف تحرير الترددات والمعدات بالإضافة لتفعيل خدمات الجيل الرابع.

وأشاد الشيخ بالعلاقة الوثيقة والاستراتيجية التي تجمع بين فلسطين وقطر، مرحبًا بالوفد الذي يزور فلسطين للاطلاع على قطاع الاتصالات في فلسطين عن قرب والآفاق المستقبلية للاتصالات والرقمنة. وفي هذا السياق قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني "إن مجموعة Ooredoo ملتزمة باستثماراتها في فلسطين، وتسعى لتطوير هذه الاستثمارات بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني".

وخلال زيارتهم لفلسطين عقد وفد مجموعة Ooredoo اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. م. إسحق سدر، لمناقشة آخر المستجدات في قطاع الاتصالات الفلسطيني. ورحب د. سدر بالوفد، وأكد على أهمية الزيارة لتعزيز صورة التضامن والحضور العربي على الأرض الفلسطينية، ووصف الوزير التجربة القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتجربة الهامة والجاذبة والتي ينبغي الاستفادة منها، وفي ذات السياق أطلع الوزير سدر الوفد على آخر تطورات مساعي الحكومة الفلسطينية للحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس، والمعيقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين، وحرمانهم من حقهم في الوصول والنفاذ لخدمات الاتصال والانترنت.

من جهته وجه الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة Ooredoo أحمد النعمة شكره للجهود الفلسطينية الرسمية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، والتي تبذل في مجال تحرير الترددات وتسهيل إدخال المعدات إلى السوق الفلسطينية وتشغيل خدمات الجيل الرابع في فلسطين.

وعقد الوفد اجتماعًا مع الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المجموعة لرعاية كرة القدم حول العالم وفي فلسطين على وجه الخصوص.

ووجه الرجوب تحياته لمجموعة Ooredoo وشركة Ooredoo فلسطين على دعمهم المستمر للرياضة الفلسطينية وتحديدًا كرة القدم، التي تحقق تقدمًا ملحوظًا على مختلف المستويات، كونها إحدى تجليات ورموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وشكلا من أشكال النضال والصمود في وجه الاحتلال، ومنبرًا لإيصال رسالة فلسطين ومعاناة أبناء شعبنا جراء ممارسات الاحتلال الهادفة لطمس الوجود والهوية الفلسطينية، داعيًا مختلف الشركات الإقليمية والمحلية لإعطاء الرياضة الفلسطينية اهتمامًا أكبر كونها إحدى أشكال الصمود الفلسطيني.

كما زار الوفد المقر الرئيسي لشركة Ooredoo فلسطين، وقاموا بجولة في مختلف دوائر وأقسام الشركة بما فيها مركز البيانات والخوادم الرئيسية للشبكة، واطلعوا عن قرب على العمليات التشغيلية للشركة، والتقوا بالموظفين وتبادلوا معهم الأفكار حول آليات العمل وسبل تطويره. وخلال هذه الزيارة قال الرئيس الإقليمي لمجموعة Ooredoo أحمد النعمة "غمرتنا السعادة بلقاء الزملاء في شركة Ooredoo فلسطين الذين يحققون نتائج إيجابية متتالية، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي "نعتز بهذه الزيارة من قبل مجموعة Ooredoo، الشركة الأم لشركة Ooredoo فلسطين، ونثمن عاليًا جهود المجموعة المستمرة في رفدنا بالخبرات والدعم المتواصل لتطوير تجربتنا في قطاع الاتصالات في فلسطين، متغلبين سويًا على مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع".

معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.