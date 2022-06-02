شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة تقيم حفل خاص لإطلاق فيلم قصير بعنوان "وإنت ببلدك" في فلسطين

وطن: أعلنت شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة عن إقامة حفل خاص لإطلاق الفيلم السينمائي القصير الخاص بشركة بعنوان " وأنت ببلدك " للمخرج الفلسطيني عمر رمال حيث يجسّد هذا الفيلم واقع ذكرياتنا ومستقبلنا.

وتنطلق فعاليات هذا الحدث يوم السبت، 4 حزيران في فندق الكرمل، رام الله، فلسطين.

وفي إطار حرص شركة بلومينا على دعم المواهب الفنية، سيقام العديد من العروض التقديمية المميزة لمواهب محلية في الأرض الحبيبة، فلسطين.

يشار إلى أن شركة بلومينا هي شركة رائدة في مجال برامج الجنسية وجواز السفر الثاني وخدمات الإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار. تقدم للعائلات والأفراد والمستثمرين أفضل وأسرع برامج الجنسية والإقامة الدائمة المُصممة حسب احتياجاتهم الخاصة وهي شركة مرخصة ومعتمدة من عام 1997 تقدم أكثر من 16 برنامجًا للحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار.

وقد أسست بلومينا مكتب في رام الله عام 2018 ليكون بذلك سادس مكتب لها، وهو أول مكتب مختص بتقديم خدمات جواز السفر الثاني والإقامة الدائمة لتلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين في فلسطين، دون الحاجة للتخلي عن الجنسية الفلسطينية.