جماهير غفيرة تشيع الشهيدين كبها ومحيسن في جنين وبيت لحم

وطن- شيعت جماهير غفيرة، جثماني الشهيدين بلال كبها (24 عامًا) في بلدة يعبد بمحافظة جنين، وأيمن محيسن (29 عامًا)، في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم.

وانطلق موكب تشييع الشهيد كبها، من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة قبل ان ينقل إلى مسقط رأسه في بلدة يعبد حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة عليه من قبل عائلته قبل ان يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشاب كبها استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية بلدة يعبد، لهدم منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "بني براك" التي وقعت قبل نحو شهرين وأدت لمقتل 5 إسرائيليين.

وفي بيت لحم كانت جماهير غفيرة شيع جثمان الشهيد ايمن محيسن انطلاقا من مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى منزل الشهيد في مخيم الدهيشة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته وأقاربه، وصلى عليه المشيعون في مدرسة ذكور الدهيشة، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ارطاس.

وكان الشهيد محيسن ارتقى صباح اليوم الخميس اثر اصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

من تشييع الشهيد بلال كبها في جنين