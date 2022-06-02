"التربية" واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية لتعديل تاريخ منح علاوة طبيعة العمل

وطن: وقع وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم، على تعديل الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد المعلمين بتاريخ 21-04-2022، بحيث يتم تبكير البدء بتنفيذها سنة واحدة عما كانت عليه.

وجاء ذلك استناداً إلى الالتزامات التي تضمنها خطاب دولة رئيس الوزراء بتاريخ 19-05-2022 وتوجيهات دولته بالخصوص.

وتضمن التعديل نقل العلاوة وقدرها 5% التي كانت مقرة من تاريخ 01-01-2024 إلى 01-01-2023، لتضاف على الـ 10% التي كانت مقررة أصلاً في الاتفاق السابق.