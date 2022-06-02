اشتية: عدم تفعيل قرارات المقاطعة لإسرائيل يشجعها على مواصلة جرائمها

وطن: أدان رئيس الوزراء محمد اشتية الجريمة البشعة، التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد الشاب أيمن محيسن.

واعتبر اشتية أن عدم تفعيل قرارات المقاطعة ل"إسرائيل" هو من يشجعها على مواصلة جرائمها بحق أبناء شعبنا، وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا.

وتقدم رئيس الوزراء، من أسرة الشهيد وعائلته وأهالي المخيم بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.