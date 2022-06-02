4 شهداء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

وطن- استشهد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في الضفة وقطاع غزة أربعة شهداء، وهم: الشابة غفران هارون حامد وراسنة (31 عاما)، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، صباح أمس الاربعاء، فيما استشهد الشاب بلال عوض كبها (24 عاما) في يعبد الليلة الماضية، كما واستشهد الليلة الماضية الشاب ياسر المصري، متأثرا بجروح كان أصيب بها خلال معركة "سيف القدس" في غزة قبل نحو عام، لينضم لهم الاسير المحرر ايمن محيسن الذي استشهد في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وبذلك يرتفع اجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا في فلسطين منذ مطلع العام الجاري الى 65 شهيدا، منهم ثلاثة استشهدوا داخل الخط الاخضر.

وبجانب هؤلاء الشهداء فقد أصيب عشرات المواطنين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، كما وهدمت قوات الاحتلال اكثر من 30 منزلا ومسكنا ومنشأة في الضفة الغربية، واخطرت أصحاب نحو 20 منزلا ومسكنا بعزمها هدمها ضمن موجة اعتداءات احتلالية متصاعدة ينفذها الاحتلال.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة، طالت العشرات من المواطنين.