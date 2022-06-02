مضرب منذ 92 يوما.. هيئة الأسرى تحذر من استشهاد الأسير خليل عواودة

وطن: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من "انتكاسة صحية مفاجئة" قد تؤدي لاستشهاد الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم 92.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنّ الأسير عواودة ما يزال محتجزًا في عيادة سجن "الرملة"، محذرا من خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه.

وأضاف "نحذر من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين".

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل ثمانية أيام مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

(المصدر- وفا)