الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
02.06.2022 07:42 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين على الأقل خلال اقتحامها مناطق متعددة من الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.
فيما يلي أسماء المعتقلين:
1. عبد الله نايف- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
2. عيسى شادي معالي- مخيم الدهيشة
3. أحمد حسن حمارشة والد الشهيد ضياء حمارشة- يعبد جنوب جنين
4. علي صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
5. وليد عودة- حوارة جنوب نابلس
6. محمد تركمان- جنين
7. المحرر حسن دمحان- دورا جنوب الخليل
8. محمد عيسى الدرابيع- دورا
9. عايد فيصل حجير - دير ابزيع غرب رام الله وقد تم اعتقاله اثناء تواجده داخل الخط الاخضر.