الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين على الأقل خلال اقتحامها مناطق متعددة من الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

فيما يلي أسماء المعتقلين:

1. عبد الله نايف- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

2. عيسى شادي معالي- مخيم الدهيشة

3. أحمد حسن حمارشة والد الشهيد ضياء حمارشة- يعبد جنوب جنين

4. علي صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

5. وليد عودة- حوارة جنوب نابلس

6. محمد تركمان- جنين

7. المحرر حسن دمحان- دورا جنوب الخليل

8. محمد عيسى الدرابيع- دورا

9. عايد فيصل حجير - دير ابزيع غرب رام الله وقد تم اعتقاله اثناء تواجده داخل الخط الاخضر.