سقوط مشروع قانون " عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات" في الكنيست

وطن: أفادت القناة 7 العبرية، اليوم الأربعاء، بسقوط مشروع قانون "عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات".

ووفق الاعلام العبري، فقد قدم القانون عضوا الكنيست ماي جولان وإيتمار بن غفير الليلة، مشيرا إلى أنه سقط التصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست.

وأوضحت القناة، أن 33 عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 52.

ومع بدء جلسة التصويت نشبت مشادة كلامية حادة بين عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، والمتطرف إيتامار بن غفير.

وقام حراس أمن الكنيست بالفصل بين بن غفير والطيبي، قبل أن يقوم عضو الكنيست دافيد بيتان الذي كان يقود الجلسة بإخراجهما من القاعة.