"الكنيست" تصادق في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون "يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال، من ضمنها الجامعات".

وأثار رفع العلم الفلسطيني في جامعتي "تل أبيب" و"بن غوريون" في بئر السبع، خلال فعاليات نظمها الطلبة العرب لمناسبة ذكرى النكبة الـ74، حفيظة الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الائتلاف الحكومي وفي المعارضة، وأطلق أعضاء كنيست ونشطاء من اليمين تصريحات عنصرية متطرفة ضد الفلسطينيين عقب ذلك.

وطرح حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع القانون للتصويت في الكنيست، حيث حظي بدعم 63 عضوا ومعارضة 16 عضوا.

وصوّت رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي لصالح القانون، رغم أن المعارضة برئاسة "الليكود" ونتنياهو ترفض التصويت لصالح قوانين يطرحها الائتلاف، بما في ذلك قوانين "ذات طابع أمني"، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.