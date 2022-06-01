الجبهة الديمقرطية تدعو الحكومة الى التنفيذ الفوري لتعهداتها للمعلمين

وطن: دعت الجبهة الديمقراطيه الحكومة الفلسطينية ،للالتزام بتنفيذ تعهداتها للمعلمين والى الالتزام بالتنفيذ الفوري لبنود مبادره المجتمع المدني لإنهاء إضراب المعلمين والتي تبنتها القوى السياسية ، وفي مقدمتها بند إعادة المبالغ التي تم استقطاعها من رواتب المعلمين و البند المتعلق بعلاوة المهنة، والتي كان قد أعلن رئيس الحكومة موافقته على جميع بنودها .

وأشارت الجبهة عبر بيان وصل وكالة وطن نسخة منه أن ترحيل مجلس الوزراء للأمر ، من شأنه أن يعيد القضية إلى الوراء ويشكك في مدى جدية الحكومة في تطبيق المبادرة في الوقت الذي التزم فيه المعلمون بالدوام لتعويض الطلبة عن كل ما خسروه بسبب الإضراب وكل ما كان مطلوبا منهم.

وأكدت الجبهة أنها تقف مع المعلمين والى جانبهم في كل مطالبهم المشروعة ، وفي الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية ، وعلى حرصها العالي على استمرار العملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم ، وعلى حق المعلمين والمعلمات في الحياة الكريمة حتى يتمكنوا من تنشئة الأجيال المقبلة بكل كفاءة واقتدار.