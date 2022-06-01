ثلاث إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على عدة محاور في مخيم العروب، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي من نوع "التوتو"، وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق.