فيديو| احداها خطيرة.. إصابة 4 شبان بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال بلدة يعبد

وطن: أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة.