قيّدها هي وشقيقتها.. الاحتلال يعتقل الطفلة سلوى من الخليل

وطن: قال شادي السدر ان جيش الاحتلال الاسرائيلي قام باقتحام منزله واعتقال ابنته سلوى البالغة من العمر 12 عاما.

واضاف شادي السدر في اتصال هاتفي مع وطن، ان جيش الاحتلال استجاب لشكوى قدمها مستوطن يدعي فيها ان بنته سلوى تحمل سكينا.

واكد ان جيش الاحتلال لم يكتفِ باعتقال ابنته سلوى فقام بوضع القيود في يدها ويد شقيقتها "زينب" التي تبلغ من العمر 11 عاما، موضحا ان الاحتلال قام ايضا باجراء تحقيق مع سلوى في ما ادعاه المستوطن متجاوزا سنها الصغير الذي لا يعطي الحق لجيش الاحتلال بالتحقيق مع الاطفال.

واضاف ان ابنته سلوى ليس لها علاقة في ما يدعيه المستوطن وجيش الاحتلال الاسرائيلي، قائلا انه يملك فيديوهات توضح طبيعة جريمة وضع القيود في ايدي ابنتيه وسيقوم بفضح جيش الاحتلال باعتقاله سلوى عبر جميع وسائل الاعلام .