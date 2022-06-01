الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا بسلفيت

وطن: سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة إخطارات لوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعشر منشآت، في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية، بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج).

وأوضح أن 6 منازل ممن تم تسليم أصحابها إخطارات مأهولة بالسكان، وتم بناؤها عام 1995 ويمتلك أصحابها رخص بناء وتقع في مناطق مصنفة "ب".

من جانبه، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن الاحتلال يمارس تصعيدا خطيرا بحق المواطنين في المحافظة، ضارباً بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية، مشددًا على وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والأهلية المختصة الى جانب الأهالي لتعزيز صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية من خلال المتابعة القانونية والعمل الميداني وفق الإمكانيات المتاحة.