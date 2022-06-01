جيش الاحتلال يسقط مسيّرة مصرية

وطن: أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، أن طائراته الحربية أسقطت طائرة مُسيرة مصرية عبرت المناطق الحدودية جنوبي البلاد يوم الإثنين الماضي، ونقل عن مصادر عسكرية بأن اعتراض الطائرة تم بعد التنسيق مع السلطات المصرية.

وبحسب التحقيقات الأولية المشتركة، ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن المُشغّل المصري "فقد السيطرة على المُسيّرة نتيجة لعطل تقني، ما أدى إلى تجاوزها المناطق الحدودية وعبورها إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أن اسقاط الطائرة تم في فوق "جبل سماوة" الواقع جنوب غربي صحراء النقب بمحاذاة المناطق الحدودية مع مصر، فيما أفادت التقارير بأن الحادثة وقعت الساعة 15:40 من مساء الإثنين الماضي, وتم اسقاط الطائرة باستهدافها بواسطة طائرات حربية من طراز F16 انطلقت من قاعدة "ريمون" العسكرية في النقب.

وأضافت صحيفة "هآرتس" بأن المُسيّرة المصرية كانت تنفذ عمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" في سيناء، وتجاوزت الحدود "نتيجة خطأ من قبل مشغليها".