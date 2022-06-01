الاحتلال ينفذ حملة هدم واسعة طالت أكثر من 13 منزلا ومسكنا ومنشأة خلال ساعات

وطن- نفذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء موجة واسعة من عمليات الهدم في الضفة الغربية طالت ما مجموعه 13 منزلا ومسكنا ومنشأة، كما واخطرت بهدم منزل وبركس، واستولت على 3 خيام، كما واستولى على ما لا يقل عن 6 جرارات زراعية، خلال الساعات الخمس الأخيرة (حتى الثالثة من عصر اليوم الأربعاء).

وهدمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء، وللمرة السادسة على التوالي منزل عائلة المواطن حاتم ابو ريالة، الكائن في العيسوية بالقدس المحتلة بعد ان اقتحمت المنطقة.

وقال حاتم أبو ريالة، إن بلدية الاحتلال هدمت منزل العائلة منذ عام 1999 خمس مرات بحجة البناء دون ترخيص، في الوقت الذي ترفض فيه منح العائلة ترخيصا، ولم تنتظر قرار المحكمة التي كانت من المفترض ان تصدر حكما بخصوص المنزل هذا اليوم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت خلال عملية الهدم بالضرب على أفراد اسرته ما تسبب بكسر في يد أحد بناته.

وتبلغ مساحة المنزل 200 متر، ويسكن فيه ثمانية أفراد.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من الغرف والخيام السكنية والمنشآت الزراعية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الفخيت شرق يطا، وهدمت ثلاث غرف سكنية، وأربع خيام، وبيتا متنقلا "بركسا" للأعلاف وحظيرتين للماشية، كما واستولت على ثلاث خيام أخرى، تعود ملكيتها للأشقاء محمد وبلال وبشار أبو صبحة.

يذكر انه هذه المرة الثانية التي تهدم فيها قوات الاحتلال مساكن العائلة، حيث هدمت قبل نحو اسبوعين منزلا للعائلة في ذات المنطقة تبلغ مساحته 100 متر مربع.

وفي الخليل أيضا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفة سكنية وبئر مياه وأخطرت بهدم بركس شمال شرق المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة البقعة شمال شرق الخليل، وهدمت غرفة سكنية بمساحة 45 مترا مربعا، وبئر مياه، وأخطرت بهدم بركس، تعود ملكيتها للمواطن محمد جابر.

وفي جنين، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم شقة منفذ عملية "ديزنغوف" رعد فتحي خازم من مخيم جنين.

وأفاد حمزة جرار صاحب البناية، التي تقع فيها الشقة السكنية، بأن محامي مركز "شكاوى" في القدس أبلغه بأن قوات الاحتلال ستقوم بهدم الشقة التي تقع في الطابق الرابع من البناية في مدينة جنين ومساحتها 130 مترا مربعا، مشيرا إلى أن قرار الهدم سينفذ بعد الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد المقبل.

من جانب آخى، استولت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، على جرارات زراعية ومركبات خاصة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق البرج، والميتة، والفارسية، واستولت على أكثر من ستة جرارات، ومركبات خاصة.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من حملتها العسكرية في مناطق الأغوار بهدف التضييق على المواطنين من خلال المساس بممتلكاتهم ومحاربتهم في قوت يومهم لدفعهم على الرحيل