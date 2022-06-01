تشييع جثمان الشهيدة الصحفية غفران وراسنة

وطن: شيعت جماهير غفيرة اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة الصحفية غفران وراسنة (31 عاما) التي استشهدت صباح اليوم عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وانطلق موكب التشييع من بيتها في منطقة الشيوخ العروب في المخيم إلى مقبرة العروب.

واعتدت قوات الاحتلال على موكب التشييع والمشاركين به وحاولت منعهم من الدخول إلى المخيم، للوصول إلى بلدة شيوخ العروب مسقط رأسها.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الصحفية غفران وراسنة صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل.