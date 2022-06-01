الاحتلال يهدم منزلاً للمرة الـسادسة على التوالي بالقدس المحتلة

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة العيسوية، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المدارس ببلدة العيسوية وحاصرت منزل عائلة حاتم ابو ريالة، وهدمته للمرة السادسة على التوالي.

وقال حاتم أبو ريالة، إن بلدية الاحتلال هدمت منزل العائلة منذ عام 1999 خمس مرات بحجة البناء دون ترخيص، في الوقت الذي ترفض فيه منح العائلة ترخيصا، ولم تنتظر قرار المحكمة التي كانت من المفترض ان تصدر حكما بخصوص المنزل هذا اليوم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت خلال عملية الهدم بالضرب على أفراد اسرته ما تسبب بكسر في يد أحد بناته.

وتبلغ مساحة المنزل 200 متر، ويسكن فيه ثمانية أفراد.