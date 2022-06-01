التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يستكمل تحضيراته لعقد مؤتمر نصرة الاسرى السابع

وطن: أكمل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، استعداداته وتحضيراته النهائية لعقد المؤتمر الأوروبي السابع لمناصرة الأسرى، في مدينة مالمو السويدية يومي الثامن والتاسع عشر من حزيران / يوينو القادم، وذلك لحشد مزيدا من التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم وإجراءات الاحتلال العنصرية بحقهم، كما جاء في بيان للتحالف.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور خالد حمد منسق التحالف الاوروبي لمناصرة الأسرى، أن المؤتمر السابع للتحالف سيشهد هذا العام حضورا أوروبيا حقوقيا وبرلمانيا كبيرا، بالإضافة لمشاركة مؤسسات فلسطينية عديدة تُعنى بشؤون الأسرى، وإستضافة أسرى محررين لا سيما أطفال ونساء ليقدموا شهاداتهم الحية والمباشرة أمام المنظمات الحقوقية خلال أعمال المؤتمر.



وذكر خالد أن التحالف الأوروبي مستمر في جهوده وعلاقاته مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الأوروبية، من أجل المضي قدما في تدويل قضية وشرح معاناتهم، لا سيما الأطفال والنساء والأسرى الإداريين، والشهداء المحتجزة جثامينهم ، بالإضافة لمعاناة آلاف الأسرى الذين يعيشون في ظروف إعتقالية مأساوية، ودفع دول الإتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام المعايير الدولية الإنسانية، ومواثيق حقوق الإنسان والأسرى في التعامل مع الحركة الفلسطينية الأسيرة، وصولاً إلى إغلاق ملف الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح الأسرى.

كما وجه التحالف الاوروبي لمناصرة الاسرى في بيان له اليوم بعدة لغات، الدعوة لكافة وسائل الإعلام الأوروبية والعربية لتغطية أعمال المؤتمر، ونقل جلساته المفتوحة التي ستناقش كيفية حشد مزيدا من التضامن الدولي والحقوقي لصالح الأسرى، بما يخدم تدويل قضيتهم العادلة كأسرى حرب، الى جانب تسليط الضوء إعلاميا على جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الصحفيين الذي يتعرضون يوميا للتضيق والملاحقة والإعتقال والإغتيال لدورهم في فضح ممارسات الإحتلال بحق أبناء شعبنا، وما حادثة إغتيال الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة إلا دليلٌ قاطع على هذه الجرائم المتواصلة.