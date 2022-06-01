شاكيد ستطرح خطة واسعة لتهويد النقب والجليل

رام الله - وطن: قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان وزيرة داخلية الاحتلال أييليت شاكيد تخطط لتقليص الفجوة الديمغرافية في الجليل والنقب، وزيادة عدد الشقق المعروضة للمستوطنين.

وقالت الصحيفة " انه من المتوقع أن يناقش المجلس الوطني للتخطيط والبناء، الأسبوع المقبل، اقتراح شاكيد بزيادة كبيرة في "الجدول 2"، والذي يحدد فعليًا عدد المنازل التي ستكون في كل منطقة ريفية، وان الأهمية العملية للخطة هي إضافة عشرات الآلاف من الشقق في القطاع الريفي".

وحسب الاقتراح فانه سيكون من الممكن زيادة عددد المنازل في الجليل والنقب، بنسبة 50 في المائة، أي انه يمكن للمستوطنة التي يبلغ حجمها الأقصى حتى الآن 400 عائلة أن تتحول إلى مستوطنة تضم 600 عائلة. في المستوطنات الطرفية القريبة نسبيًا، مثل محيط حيفا في الشمال، وعسقلان في الجنوب، ستزيد الحصة المسموح بها بنسبة 30 في المائة. وفي منطقة المركز، سيكون من الممكن زيادة عدد الشقق بنسبة 15 بالمائة".

ولفتت الصحيفة ان "الهدف الآخر للخطة هو تجديد وتوطين الشباب في القطاع الريف. فالكثير من المناطق في الأطراف تتميز الآن بشيخوخة سكانها – وهو اتجاه لا يمكن تغييره بسبب العديد من الصعوبات في استيعاب العائلات الشابة."