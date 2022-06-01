الاحتلال يستولي على مركبات وجرارات زراعية في الأغوار

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرارات زراعية ومركبات خاصة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق البرج، والميتة، والفارسية، واستولت على أكثر من ستة جرارات، ومركبات خاصة.

يذكر أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا من حملتها العسكرية في مناطق الأغوار بهدف التضييق على المواطنين من خلال المساس بممتلكاتهم ومحاربتهم في قوت يومهم لدفعهم على الرحيل