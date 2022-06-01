الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم 5 اطفال

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعا:.ء حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم خمسة اطفال.

1. الفتى جمال بسام ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

2. وائل أحمد ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

3. الطفل حمزة نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله.

4. الطفل مصطفى نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله.

5. الطفل نصر نوفل قرية من رأس كركر غرب رام الله.

6.الطفل أحمد سمحان من قرية رأس كركر غرب رام الله.

7. الشاب أمجد الصفدي من قرية عوريف جنوب نابلس.

8.الشاب أحمد جهاد صدقة من قرية المدية برام الله.

9. الشاب كمال رشاد صدقة من قرية المدية برام الله.

10. الشاب أحمد يوسف عنقاوي من بلدة بيت سيرا برام الله.

11. الشاب نضال الصباغ من مخيم جنين