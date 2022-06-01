استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة على مدخل مخيم العروب

وطن: أعلنت الطواقم الطبية في مدينة الخليل عن استشهاد الأسيرة المحررة غفران حامد الوراسنة برصاص الاحتلال على مدخل مخيم العروب .

واكدت وزارة الصحة استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل، اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابة تبلغ من العمر (31 عاما)، عند مدخل المخيم، ما أدى إلى اصابتها برصاصة في الصدر.

وأوضحت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقم الإسعاف للشابة المصابة، إلا بعد نحو 20 دقيقة، وجرى نقلها للمستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج.

يذكر ان الشهيدة، أسيرة محررة اعتقلت في شهر كانون الاول الفائت، وافرج عنها من سجون الاحتلال بداية شهر نيسان .

ونعى نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون في الوطن والمهجر ببالغ من الحزن والأسى الشهيدة غفران وراسنة (31 عاماً) من الخليل، والتي ارتقت صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال.

وأوضح النادي أن الشهيدة أسيرة محررة قضت ثلاثة أشهر في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقالها بداية العام الحالي، وأفرج عنها في شهر نيسان.