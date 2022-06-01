الخارجية الأمريكية: ملتزمون بفتح القنصلية في القدس

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس، وتواصل "مناقشة المسألة مع الإسرائيليين والفلسطينيين".

ونقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في 2018، وأغلق القنصلية المخصصة لخدمة الفلسطينيين.

وتعهد بايدن، الذي هزم ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، بمعاودة فتح القنصلية دون موعد لذلك. وتعارض حكومة الاحتلال ذلك علناً، ​​واقترحت أن يكون مقر مثل هذه البعثة في الضفة الغربية المحتلة، وليس في القدس.

وقال برايس في إفادة صحافية دورية: "هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لإعادة فتح أي منشأة دبلوماسية. كما تعلمون، هناك، إذا صح القول، حساسيات خاصة متعلقة بهذه المنشأة بالذات"، نافياً التخلي عن فكرة إعادة فتح القنصلية.

وأضاف "نعمل على حل هذه المسألة مع شركائنا الفلسطينيين والإسرائيليين".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، لم تذكرهم بالاسم، يوم الأحد أن واشنطن تعتزم تعيين هادي عمرو، كبير الدبلوماسيين الحاليين المعنيين بشؤون المنطقة في وزارة الخارجية، مبعوثاً خاصاً للفلسطينيين، بديلاً لإعادة فتح القنصلية.