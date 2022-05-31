نقابة المهندسين تعلن عن الإضراب للمهندسين في الوظيفة العمومية

وطن: أعلنت نقابة المهندسين عن الإضراب للمهندسين في الوظيفة العمومية يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت النقابة في بيان لها "أما وقد دقّت ساعة الصفر بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبنا المعلنة في نزاع العمل المرسل الى دولة رئيس الوزراء بتاريخ 28/4/2022 والمتعلقة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، يكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق الأول من حزيران 2022 أول أيام الإضراب للمهندسين والمهندسات العاملين في الوظيفة العمومية".

وقالت النقابة ان الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنيّة، وتلتزم نقابة المهندسين بالقرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.

وتابعت "يجب الالتزام بالإضراب وعدم المشاركة في الاجتماعات الرسمية والزيارات الميدانية المقررة مسبقاً فيما إذا تزامنت مع أيام الإضراب المعلنة".

ودعت النقابة "جميع المهندسات والمهندسين أعضاء الهيئة العامّة الى مؤازرة وإسناد زملائهم في وقفتهم يوم غد ٍ وفي برنامج الفعاليات المعلن، وإلى الالتزام بقرارات المجلس والتعليمات والبيانات الصادرة عنه، احتراماً لأخلاقيات المهنة وهيبة النقابة ولتجنب أيّة مساءلة أمام مجلس النقابة".