50 عاما على عملية "مطار اللد".. وظهور نادر لأحد المنفذين

وطن: أحيا فلسطينيون في بيروت أمس الإثنين ذكرى مرور 50 عاماً على عملية مطار اللد عام 1972، والتي أسفرت عن مقتل 26 مستوطنا وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي ظهور نادر، شارك كوزو أوكاموتو (74 عاماً)، الناجي الوحيد بين المنفذين الثلاثة للعملية التي وقعت في 30 أيار/مايو 1972، في إحياء الذكرى في مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.

ووضع المشاركون إكليل زهر على قبر رمزي لمنفذي العملية اللذين استشهدا، ورفع أوكاموتو، الذي بدا نحيلاً وقد غزا الشيب شعره، علامة النصر.

وخططت للعملية التي نفذها الجيش الأحمر الياباني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي برز دورها في ذلك الوقت بسبب عمليات خطف الطائرات التي نفذها.

وقال أبو يوسف، أحد مسؤولي الجبهة الشعبية في لبنان والمسؤول عن تأمين احتياجات أوكاموتو في لبنان، "كوزو أتى ليدافع عن حرية شعب سلبت ارضه منه، وهو مؤمن بحق هذا الشعب، ومؤمن بالعدالة وبحرية الانسان".

وشارك ممثلون عن الفصائل الفلسطينية في إحياء الذكرى فضلا عن ممثل لحزب الله،.

