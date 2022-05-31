اشتية: عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بفلسطين فشل للمجتمع الدولي

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال استقباله وفدًا من بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، في مكتبه برام الله، إن عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين، وعدم حل القضية الفلسطينية حتى الآن هو فشل للمجتمع الدولي.

وأكد اشتية أن القيادة تتشارك مع الاتحاد الأوروبي وتؤمن بحل الدولتين، وتثمن وقوفه إلى جانب فلسطين وموقفه الرافض لصفقة القرن.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته الاتحاد الأوروبي القيام بدور فعّال وجاد حول القضية الفلسطينية، بالإضافة الى الضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا وفق الاتفاقيات الموقّعة وما عمل به سابقا.