وزارة المالية توفر أكثر من 400 فرصة عمل

وطن: وفّرت وزارة المالية أكثر من 400 فرصة عمل ضمن "برنامج الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك"، المنفذ من قبل DAI والممول من البنك الدولي.

من جانبه، أشار مدير مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" مازن أسعد إلى أن البرنامج يهدف الى تحديث وتجنيد الاستثمارات الخاصة في مشاريع نوعية واستراتيجية في البلد بهدف خلق فرص عمل، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود بالفائدة على البلد بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح بيان لوزارة المالية أن المشروع خلال سنواته الأربع السابقة خلق ما يزيد عن 400 فرصة عمل لغاية الآن، إضافة لتجنيد أكثر من 30 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، حيث عمل على دعم مشاريع اقتصادية نوعية في قطاعات مختلفة منها؛ مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (7 ميغاواط من الكهرباء) على أسطح المنشآت والمباني في مدينة غزة الصناعية؛ الذي يعمل على توفير كهرباء بشكل دائم على مدار الساعة في مدينة غزة الصناعية وبسعر كهرباء أقل بنسبة 25% من سعر الكهرباء المزودة سابقا.