وكيل وزارة الإعلام يزور الجامعة العربية الأمريكية

وطن: استقبل نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع وكيل وزارة الإعلام يوسف محمود، والذي زار الجامعة لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وحضر اللقاء مدير مكتب وزارة الإعلام في محافظة جنين عبد الباسط خلف، وأستاذ الإعلام في قسم اللغة العربية والإعلام في كلية الآداب في الجامعة الدكتور محمود خلوف، ومدير إذاعة الجامعة محمد العزموطي، وموظفا دائرة العلاقات العامة في الجامعة سماح دواهدي ورائد أبوبكر.

ورحب الدكتور أبو صاع بالضيف، وقدم له شرحا وافيا عن الجامعة وتأسيسها ونشأتها، وما تقدمه من برامج أكاديمية وتخصصات، منها الفريدة، في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، من بين هذه التخصصات اللغة العربية والإعلام، في كلية الآداب ويدرس في حرم الجامعة الرئيس في جنين، وتخصص الإعلام الرقمي في كلية الإعلام الحديث ويدرس في حرم الجامعة في مدينة رام الله.

وأوضح، أن للجامعة عدة مراكز تقدم خدماتها للمجتمع المحلي، وتساهم في ذات الوقت في تدريب الطلبة ليتعمقوا أكثر في تخصصاتهم قبل انتقالهم إلى سوق العمل، من بين هذه المراكز الإذاعة والتلفزيون، حيث يطبق طلبة الإعلام ما تم تعلمه نظريا في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون للتعرف أكثر على تخصصهم.

وأكد أبو صاع على أهمية التشبيك مع المؤسسات الفلسطينية الحكومية منها والخاصة والأهلية بالإضافة إلى المؤسسات الدولية لما فيه مصلحة لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي، وأعرب عن استعداد الجامعة في توفير ما يلزم لتنظيم أي فعاليات ومؤتمرات وأنشطة في حرمها سواء في جنين أو رام الله.

من جهته، أعرب وكيل وزارة الإعلام يوسف محمود عن فخره بالجامعة العربية الأمريكية التي أصبحت بصمة ورمزا في دولة فلسطين يفتخر بها كل فلسطيني، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزارة والجامعة في تنظيم فعاليات وأنشطة تفيد الطلبة في المستوى الأول بالإضافة إلى المجتمع المحلي، مقدما اقتراحا في تنظيم ورشة عمل أو مؤتمر لإعداد رؤيا لتطوير الإعلام الفلسطيني، وهذا ما تعمل به وزارة الإعلام لتطوير وتجديد مشهد الإعلام الفلسطيني، لأن الإعلام تغيرت فيه الوسيلة والجمهور والمحتوى والتطلعات، والخروج بتوصيات وإرسالها إلى أصحاب القرار.