أزمة المناخ: وفاة 45 شخصا في "إسرائيل" سنوياً خلال موجات حر

وطن: ربطت دراسة أجرتها وزارة حماية البيئة "الإسرائيلية" وباحثون في جامعة تل أبيب، لأول مرة، بين وفاة مئات الأشخاص في إسرائيل وبين موجات حر خلال السنوات 2012 – 2020، التي سُجلت خلالها 363 وفاة "فائضة"، قياسًا بالوفيات في السنوات الثلاث السابقة.

وأفاد الباحثون في الدراسة التي نُشرت اليوم، الثلاثاء، بأنه "يوجد ارتفاع حاد وواضح في الوفيات في الأسابيع التي سادت فيها موجات حر، وأن أي موجة حر في إسرائيل أدت إلى وفاة حوالي 45 شخصا، الذين من الجائز أنهم كان سينجون لو كان هناك استعدادا ملائما وأشارت الدراسة إلى أنه خلال موجة الحر عام 2020 توفي 117 شخصا من جراء هذه الموجة.



وقال الباحثون إن حساباتهم جاءت محافظة، وأنهم يعتقدون أن المعطيات الحقيقية أعلى من التي وردت في الدراسة، ولذلك سيتم إجراء دراسة مكملة يجري خلالها فحص معطيات الوفيات أثناء موجات الحر وفقا لمناطق جغرافية في "إسرائيل" ومقارنتها مع معطيات دولية.

يشار إلى أن موجات الحر آخذة بالازدياد بسبب أزمة المناخ، وسيطرأ خلال الثلاثين عاما المقبلة ارتفاعا حادا في الأيام التي تفوق فيها دراجات الحرارة 34 درجة مئوية حيث ترتفع درجات الحرارة في العقود الأخيرة طرأ "ارتفاع واضح وحاد" في موجات الحر في إسرائيل.

وأشارت الدراسة إلى أن الضحايا الأساسيين في موجات الحر هم المسنون، ولذلك فإنه تم رصد "فائض الوفيات" لدى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.