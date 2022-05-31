الاعلام العبري: استمرار حالة التأهب في جيش الاحتلال خشية من رد من غزة

وطن: قالت مصادر عبرية ان حالة التأهب في صفوف جيش الاحتلال امام قطاع غزة لا تزال مستمرة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية ان حالة التأهب القصوى أمام قطاع غزة ستبقى في الأيام المقبلة.

وقالت ان الرد من غزة على الأحداث في القدس لا يزال من الممكن أن يحدث خلال الأيام القادمة.

ولفتت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال تخلي العديد من الشوارع والطرقات في المستوطنات القريبة من غزة خشية استهدافها من صواريخ مضادة للدروع من قطاع غزة.