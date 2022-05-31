الصحة تنفي تسجيل أي إصابة بجدري القرود في فلسطين

وطن: نفى الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة، تسجيل أي اصابة بجدري القرود في فلسطين وقال: "لا صحة لما تم نشره عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في فلسطين".

وأشار الشخرة الى أن الوزارة تتابع بشكل دوري ودائم أي مستجدات تتعلق بذلك"، وأن تفشي فيروس جدري القرود سيكون أقل من كورونا، لأن الأعراض لهذا المرض تكون ظاهرة على الإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صرحت يوم أمس بإنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود إلى جائحة، بعد تسجيل 400 حالة من هذا المرض خارج القارة الأفريقية.