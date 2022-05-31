بنك فلسطين يطلق حملة توفير جديدة لعملائه تحت شعار "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"

وطن: أطلق بنك فلسطين اليوم حملة جديدة على برنامج حسابات التوفير تحت شعار "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"، وذلك انسجاماً مع سعيه الدائم للتميز بمكافأة عملائه بأفضل الجوائز، وتشجيعهم على ثقافة الادخار والتوفير، لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية وجائزتين كبريين بقيمة ربع مليون دولار لكل منها.

وستمنح الحملة المدّخرين لدى بنك فلسطين فرصة الدخول على السحب يوميًا على جائزة بقيمة 1,000 دولار وأسبوعيًا على جائزة بقيمة 9,000 دولار وشهريًا على جائزة بقيمة 60,000 دولار، فيما سيتم السحب على جائزتين كبريين بقيمة 250,000 دولار كل 3 أشهر.

وقال مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا إن الحملة الجديدة التي أطلقها بنك فلسطين ما هي إلا استكمال لسلسلة من الحملات والبرامج والمنتجات المصرفية التي أطلقها البنك لمكافئة جمهور عملائه، وذلك انسجاماً مع استراتيجية مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية، لتعزيز ثقافة الادخار لدى مجتمعنا، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم، وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والبنكية، والتزاماتهم اليومية.

وأكد الشوا أننا سنواصل المضي قدماً على ذات الطريق بخطى واثقة لمكافئة عملائنا، عبر توفير الخدمات البنكية المتطورة والمميزة، هذا إلى جانب إطلاق أفضل الحملات وأحدث البرامج التي تليق بكافة عملاء البنك ومختلف الشرائح، لا سيما المهتمين في ادخار أموالهم.

من جهته أشار مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين ثائر حمايل أننا نسعى من خلال هذه الحملة إلى إتاحة المجال أمام كافة المدّخرين لزيادة فرصهم بالفوز بجوائز يومية وأسبوعية وشهرية ونصف سنوية، مؤكدًا أن البنك سيواصل إطلاق أفضل الحملات وأحدث البرامج التي تلبي تطلعات عملائه ممن يرغبون في ادخار أموالهم في البنك.

وأشار حمايل إلى أن جميع المدّخرين في حسابات التوفير سيدخلون بشكل تلقائي وبمجرد وجود حساب توفير بالبنك بمبلغ 200 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، لافتًا الى أن حسابات توفير الأطفال "براعم" وحسابات الادخار الشهري "أنا وشطارتي" ستكون مشمولة في السحب اليومي والشهري والجوائز الكبرى الى جانب حسابات التوفير العادية ضمن حملة "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"، علماً بأن لكل 200 دولار موجودة في حساب التوفير لكل مدّخر لديها فرصة بالسحب على حسابات التوفير، وبزيادة مبلغ الادخار يكون للمدّخرين فرص أكبر للفوز.

يذكر أن السحوبات اليومية والشهرية تبدأ في الأول من حزيران وتستمر حتى الخامس عشر من كانون الأول من العام الجاري، على أن تشمل الحملة المدّخرين الحاليين والجدد، فيما سيتم السحب على الجوائز الكبرى كل 3 شهور والتي يصل إجمالي قيمتها نصف مليون دولار.