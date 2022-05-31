رئيس الجامعة العربية الأمريكية يستقبل وفدا أكاديميا وطلابيا من جامعة شيناندوا الأمريكية

وطن: استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور علي زيدان أبو زهري وفدا أكاديميا وطلابيا من جامعة شيناندوا الأمريكية الشريكة في تطوير استخدام التقنية المتقدمة ضمن اتفاقية وقعت سابقا بين الطرفين.

وضم الوفد الضيف كلا من، مدير برنامج الواقع الافتراضي والمدعم الدكتور محمد عبيد، والأستاذ المساعد في علوم التمرين وزميل في برنامج التعاون COIL الدكتور بوبي هيليارد، والمتخصص في إنتاج أفلام ٣٦٠ ولي غراف، والمتخصص في تطوير الواقع الافتراضي وويس براون، والطالب أورايون تاي بكالوريوس تصميم العالم الافتراضي، والطالب جون اولبريك بكالوريوس تصميم العالم الافتراضي.

بينما كان في الاستقبال إلى جانب رئيس الجامعة كلا من، نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة المهندس براء عصفور، وعميد كلية التمريض الدكتورة لبنى حرازنة، والدكتور أحمد عويس مدير مركز التعليم الإلكتروني في الجامعة العربية الأمريكية.

ورحب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أبو زهري بالوفد الأمريكي الضيف، والذي يزور الجامعة لمدة أربعة أيام، لإجراء أولى التجارب لتطبيق استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في تعليم طلبة كلية التمريض وتدريبهم، مشيرا إلى أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في فلسطين، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلى استحداث برامج متنوعة وفريدة، بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية حسب المواصفات العلمية العالمية بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، مؤكدا على أهمية الشراكة مع جامعة شيناندوا الأمريكية والتي لها بصمة واضحة على الخارطة الدولية من بينها التعليم عبر الواقع الافتراضي لمساعدة الطلبة على التعلم.

من جهته، أعرب مدير برنامج الواقع الافتراضي في جامعة شيناندوا الدكتور محمد عبيد عن سعادته لزيارة الجامعة العربية الأمريكية، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الجامعتين، وقال ،"إن زيارتنا للجامعة العربية الأمريكية جزء من مشروع بحثي بدأ في عام 2021 برئاستي والأستاذ الدكتور محمد آسيا من طرفكم، وهو الأول من نوعه في فلسطين، ويتضمن منصة الواقع الافتراضي تساهم في تعلم الطلبة مهارات التمريض الأساسية والتي يتم تدريسها في مختبرات التمريض باستخدام المنصة، كما أن الطلبة سيتمكنون من استكمال تعلمهم من خلال هذه التقنية المتطورة".

وتخلل الاستقبال، عرض فيلم وثائقي عن نشأة الجامعة وتأسيسها وأبرز البرامج الأكاديمية في درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الوفد الضيف بدروع تقديرية.