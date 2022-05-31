الجامعة العربية الامريكية تبدأ أولى تجارب استخدام تقنية الواقع الافتراضي في تعليم طلبة التمريض



وطن- بدأت الجامعة العربية الامريكية بإجراء أولى التجارب لتطبيق استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في تعليم وتدريب طلبة كلية التمريض، الذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، وذلك بحضور وفد أكاديمي وطلابي من جامعة شيناندوا الامريكية، الشريكة في تطوير استخدام التقنية المتقدمة ضمن اتفاقية تربط الطرفين.

وضم الوفد الامريكي، الدكتور محمد عبيد أستاذ مشارك ومدير برنامج الواقع الافتراضي والمدعم، والدكتور بوبي هيليارد أستاذ مساعد في علوم التمرين وزميل في برنامج التعاون COIL، ولي غراف متخصص إنتاج أفلام ٣٦٠، وويس براون متخصص تطوير الواقع الافتراضي، والطالب أورايون تاي بكالوريوس تصميم العالم الافتراضي، والطالب جون اولبريك بكالوريوس تصميم العالم الافتراضي.

وكان باستقبال الوفد، الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية، والدكتور مؤيد أبو صاع نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، والدكتور أحمد عويس مدير مركز التعليم الالكتروني.

حيث قدم الدكتور أبو صاع نبذة للوفد عن الجامعة وأهدافها وكلياتها العلمية، وبرامجها الاكاديمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة الى مناقشة برنامج العمل خلال فترة الزيارة التي تمتد ل 4 أيام.

وأطلع الدكتور آسيا خلال جولة ميدانية ضمت كليات التمريض، والعلوم الطبية المساندة، والطب البشري، الوفد الامريكي على آليات التدريس المتبعة، والمختبرات والعيادات المجهزة ضمن أحدث وسائل التعليم العالمية.

وقال الدكتور محمد عبيد مدير برنامج الواقع الافتراضي في جامعة شيناندوا: أن هذه الزيارة هي جزء من مشروع بحثي وتعاون مستمر بين جامعة شيناندوا والجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، ويتم تمويل المشروع من خلال منحة من معهد التعليم الدولي (IIE) ، وبرعاية وحدة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية، وأن المشروع بدأ في 2021 برئاسة الدكتور محمد عبيد من جامعة شيناندوا ، والبروفيسور محمد آسيا من الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين.

وأضاف، أن المشروع هو الأول من نوعه في فلسطين يتضمن تطوير منصة الواقع الافتراضي VR لمساعدة الطلاب على تعلم مهارات التمريض الأساسية التي يتم تدريسها في مختبرات التمريض، باستخدام هذه الأداة، وسيتمكن الطلبة من استكمال تعلمهم من خلال هذه التقنية المتطورة.

كما تلا ذلك، عقد لقاء علمي مع طاقم كلية التمريض بهدف تبادل الخبرات، وبعدها تم عقد لقاء في مختبر VR NURSING بهدف تجربة الواقع الافتراضي في علوم التمريض.

وأكد الدكتور آسيا خلال تجارب تقنية عمل الواقع الافتراضي في التمريض بحضور وفد جامعة شيناندوا الشريك في المشروع، أن تقنية الواقع الافتراضي تقدم الكثير من الخدمات في المجال الطبي والتمريضي، وأهمها القدرة على التعليم العميق والتعامل بسهولة من خلال تقنيات الواقع الافتراضي الحديثة، ويمكن إجراء العديد من التجارب وكشرح العمليات الجراحية والتصرف مع الحالات المرضية بدقة للطلبة والمُبتدئين، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية متواصلة للأطباء والممرضين في المؤسسة لتنمية مهاراتهم بشكل أفضل.

وأوضح أن تقنية الواقع الافتراضي هي تقنية تتم بشكل رئيسي عبر نظارة يتم من خلالها المشاهدة في كل الاتجاهات بزاوية رؤية 360 درجة وهو ما يتيح للشخص الشعور بالتواجد في البيئة الافتراضية التي يشاهدها عبر النظارة، وأن استخدام التقنية يدخل في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتدريبية الامر الذي من شأنه اكساب الطلبة للمهارات واخضاعهم للتجربة كل في اختصاصه الطبي وتزويده بالخبرات التي ستؤهله مستقبلاً لمزاولة ما تعلمه على أرض الوقع في المشافي والمراكز الطبية بمهارة عالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور آسيا أن المشروع يستهدف طلبة التمريض وخصوصا مختبرات التمريض بحيث يمكن الطلبة من القيام بالتجارب من خلال تقنية الواقع الافتراضي حيث يقوم الطرفين جامعة شيناندوا والجامعة العربية الامريكية بإجراء بحوث علمية لقياس رضا الطلبة وتفاعلهم مع تقنيات العالم الافتراضي في مجال أساسيات التمريض للطلبة الخريجين والطلبة المبتدئين.

وأوضح ان الجامعة العربية الامريكية ومنذ سنتين تقوم على اعداد مختبرات تكنولوجية حديثة تدعم الواقع الافتراضي لدمجها في الخطط الدراسية حيث تم البدء بكلية التمريض وبعدها لتعميم التجربة على مختلف الكليات الطبية والعلمية في الجامعة.

وبين أن تقنية العالم الافتراضي مكملاً أساسيا في تطوير المهارات العلمية والعملية الى جانب التدريب الأساسي على أرض الواقع في المختبرات المتخصصة، مشيراً الى أنه من المتوقع البدء بدمج العالم الافتراضي في التعليم التمريضي والسريري في بداية العام القادم، لتكون الجامعة العربية الامريكية الأولى فلسطينيا التي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي في التعليم الطبي، حيث تم تأسيس مختبر مجهز بـ 50 جهاز حاسوب لدعم استخدام هذه التقنية، إضافة الى التخطيط قريباً لتزويد كافة مختبرات كلية التمريض بتقنية الواقع الافتراضي وكل ما يلزم لبدء التدريس باستخدام التقنية الحديثة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عويس مدير مركز التعليم الالكتروني في الجامعة العربية الامريكية، الى انه تم تطوير نظام لطلبة التمريض باستخدام تقنية الواقع الافتراضي بالتعاون مع جامعة شيناندوا وهو مشروع يعتبر الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية، ويهدف الى تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلبة كل في اختصاصه وتزوديهم بالمهارات والتجارب التي سيمارسونها على أرض الواقع بعد التخرج من الجامعة.

وتحدثت الدكتورة لبنى حرازنة عميدة كلية التمريض، عن أن استخدام التقنية الجديدة في كلية التمريض سيكون نقلة نوعية في تطوير تعليم التمريض الأساسي والمتقدم، وتعزيز مهارات الطلبة والتفكير النقدي في مساقات التمريض الجوهرية، مشيرةً الى أنها لمست خلال التجارب شغف الطلبة لاستخدام تقنية الواقع الافتراضي في التعليم وتفاعلهم الإيجابي واصرارهم على تجربة التقنية الجديدة التي ستكون مكملة لأساليب التدريس المتبعة في الكلية سواء في العملي او النظري.