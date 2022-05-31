الإحصاء: ارتفاع طفيف على أسعار المنتج

وطن- ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني ان الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل خلال شهر نيسان الماضي ارتفاعا نسبته 0.10% مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه،

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.17%، اما الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي فقد سجل انخفاضاً مقداره 0.59%.

وفيما يتعلق بحركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية أوضح جهاز الإحصاء في بيان ان أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً نسبته 7.31%، علما ان أهميتها النسبية تبلغ 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 4.76%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 4.32%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.26%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 1.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.32%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.67%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.60%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.47%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.89%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.68%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 8.76%.