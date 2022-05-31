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المفتي: غدا الأربعاء الأول من ذي القعدة

31.05.2022 08:45 AM
المفتي: غدا الأربعاء الأول من ذي القعدة

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن اليوم الثلاثاء 31 أيار 2022م هو المتمم لشهر شوال 1443هـ، وأن يوم الأربعاء 1 حزيران 2022م هو الأول من ذي القعدة لعام 1443هـ.

وأشار المفتي إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ).

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