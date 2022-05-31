اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين وعدة تجمعات بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودهمت عدة منازل، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتخلل اقتحام الاحتلال المدينة والمخيم اشتباكات مسلحة حيث اطلق مسلحون النار نحو دوريات الاحتلال والقيت عدة عبوات ناسفة نحوها.

فيما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا بين بلدة برقين وكفر قود، وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرى كفيرت وبئر الباشا.