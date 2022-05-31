قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة ما لا يقل عن ثمانية مواطنين من انحاء الضفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الاسير المحرر مصطفى حسين بني عودة (٤٧عاما)، واعتقلته.

ومن نابلس اعتقلت المواطن يحيى هشام حسين مقبول بعد ان دهمت منزله بالمدينة، كما .

وأعتقلت الشاب أحمد مطير، من مخيم قلنديا بمحافظة القدس، الامر الذي تخلله القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نسيم حسني البرغوثي (26 عاما)، من بلدة بيت ريما، وعلاء سرحان (25 عاما)، من قرية جفنا شمال رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما وأعتقل الاحتلال الشاب محمد حافظ دريدي، من بيت ليد بمحافظة طولكرم عقب مداهمة منزله في البلدة.

ومن محافظة الخليل اعتقلت هاني زايد الهوارين، و عبد الرحمن يوسف الدراويش من دورا.