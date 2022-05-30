إصابة شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي

وطن: أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب في رجله، نقل إثرها إلى مستشفى بمدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل البيرة الشمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار صوب الشبان ما أدى لإصابة أحدهم.