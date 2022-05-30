القائمون على مبادرة إنهاء أزمة التعليم الحكومي يطالبون الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً وعدم تأجيلها





وطن: طالب القائمون على المبادرة التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والحقوقية لإنهاء أزمة إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس ١٩/ ٥ وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما.

وأبدوا في بيان لهم، مساء الاثنين، وصل وطن: استغرابهم من "الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع هذه القضية الوطنية ومن قرارها اليوم تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم وذلك تحت ذرائع غير مقنعة لنا في المبادرة".

وجددوا تأكيدهم ودعمهم ووقوفهم إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية وسنكون كما دوما سندا لهم ولأبنائنا الطلبة وحقهم في التعليم كحق اساسي.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال إنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحدد ذلك وزارة المالية. كما سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه.

وقال إن الحكومة ستمضي قدما بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، وإنه سيوعز إلى جهات الاختصاص للإسراع بإنجاز نظام مهننة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال. مؤكدا استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيقل.

وأكد التزام الحكومة الكامل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين بتاريخ 21-4-2022، وقال: "وأود هنا التأكيد على أنه انطلاقا من تقديرها لأهمية التعليم الذي هو مصدر فخرٍ لشعبنا العظيم، فإن شح الإمكانيات المالية سيكون دافعا لتجنيد الأموال ورصد الموازنات للنهوض بالتعليم والمعلمين باعتبار أن المدارس هي مصانع العقول التي نتطلع إليها لبناء وطننا الحر المستقل مثلما، كان لمعلمينا الدور الكبير في تطوير التعليم في العديد من الدول الشقيقة".

فيما يلي نص البيان الصادر عن القائمين على مبادرة انهاء ازمة التعليم:

ابناء شعبنا، معلمينا الكرام، طلبتنا الاعزاء؛

مضى أكثر من عشرة أيام على عودة المعلمين إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية استجابة للمبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون، وإذ نثمن الدور المسؤول الذي تحلى به المعلمون في التعاطي والالتزام بما تضمنته المبادرة، فإننا نستغرب الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع هذه القضية الوطنية ومن قرارها اليوم تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم وذلك تحت ذرائع غير مقنعة لنا في المبادرة.

وكما وعدنا المعلمين أولا، وأبناء شعبنا كلهم أن نتعامل بمنتهى الشفافية والحرص، فإننا نطالب الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس ١٩/ ٥ وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما.

إننا كقائمين على هذه المبادرة قد بذلنا جهوداً متواصلة مع كل الاطراف المعنية بالأزمة للالتزام بها، وبما يضمن انتظام التعليم، وإنهاء العام الدراسي الحالي، وعقد امتحان الثانوية العامة، ونؤكد بأنه لا ينبغي ان تتقدم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية التي تتعلق بمئات الالاف من أبنائنا الطلبة وعشرات الالاف من المعلمين والمعلمات. ومن جديد نؤكد دعمنا ووقوفنا إلى جانب المعلمين في الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية وسنكون كما دوما سندا لهم ولأبنائنا الطلبة وحقهم في التعليم كحق اساسي.